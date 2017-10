L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Apollon dell'ex atalantino e oggi al Milan, Frank Kessie: "Ha fatto una partenza notevole, ore è semplicemente un po' coinvolto nel momento e nei risultati del Milan. Però non può essere qualche prestazione sotto livello a limare il valore del giocatore... Comunque se non va bene al Milan, me lo riprendo volentieri all'Atalanta (ride, ndr)".