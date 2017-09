Grazie al gol-lampo segnato al volo da Gaston Pereiro, il PSV Eindhoven batte 1-0 i campioni in carica del Feyenoord e li raggiunge in testa alla classifica del campionato olandese. Gli ospiti, rimasti in dieci uomini per l'espulsione di Berghuis sul finire del primo tempo, sfiorano il pareggio nella ripresa con Toornstra che sbaglia a porta vuota.