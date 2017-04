Gennaro Gattuso, allenatore del Pisa, ha parlato dopo il pareggio ottenuto in casa contro la Pro Vercelli: "Il nostro primo tempo è stato imbarazzante: la squadra era senza logica, ma ieri in rifinitura abbiamo avuto problemi con gli infortuni di Tabanelli e Manaj, e questo ha ovviamente cambiato i programmi. Qualche episodio ci ha anche danneggiato: il rigore è stato per me generoso, nel secondo tempo siamo migliorati, ma paghiamo tutto ciò che sta succedendo, con altre squadre che stanno facendo punti. Il nervosismo più grande è vedere prestazioni come quella del primo tempo: non lo nego, anche negli spogliatoio c’è stata tantissima tensione. La società è comunque forte e presente: Pisa è il Pisa e non è Rino Gattuso, ma sapete quanto io sia legato alla città. La priorità ora è onorare questo campionato fino in fondo, poi ci metteremo a sedere e parleremo. Con la Lega Pro Pisa non c’entra nulla: c’è prima da capire cosa non ha funzionato, e tanti demeriti li ho io, parecchie scelte le ho fatte io. Futuro? Non è ora il momento di parlare: ho rispetto per questa piazza e per il mio lavoro, in questo momento non è precluso niente, c’è solo da pensare prima a finire il campionato. Poi lucidamente parleremo di ciò che sarà, anche per quel che concerne il mio staff".