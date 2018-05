"L'ho anche minacciato". Così sorride Rino Gattuso, allenatore del Milan, alla domanda su Hachim Mastour: "Io gli ho detto che se vedevo ancora video mi incazzavo, gli ho detto che gli tiravo giù i denti. si è sempre allenato con noi in questi mesi, lo stuzzico, avevo deciso di farlo giocare in primavera. E' un ragazzo che mette impegno e passione. Se lo conosci non è così strano, è uno con cui si parla bene. Non ha 50 anni, ne ha 20, ha dei colpi, deve giocare con continuità, gli manca il ritmo partita, però è un ragazzo che sta cambiando".