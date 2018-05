"C'è un abisso!". Così Rino Gattuso, allenatore del Milan, sul paragone tra la finale di Manchester nel 2003 e lo Juve-Milan di Coppa Italia: "Da giocatore quello era un divertimento, qua è una tragedia. Non si dorme, sento un peso addosso incredibile. Mi piace molto quando metto al collo il fischietto per un'ora e mezza, per me è un grande divertimento".