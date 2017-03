Juve – Milan ha lasciato degli strascichi importanti che non si placano neanche in vista della Champions League ormai alle porte. Al programma televisivo Tiki Taka, condotto da Pierluigi Pardo, Gennaro Gattuso,ex centrocampista rossonero e della nazionale e attuale tecnico del Pisa, ha voluto dire la sua circa le numerose e reiterate proteste di questi ultimi giorni: “Io da calciatore ne ho dette di tutti i colori agli arbitri. Solo a fine carriera ho capito che bisognava protestare meno. Loro sbagliano come i calciatori, io credo alla buona fede degli arbitri se no non starei nel mondo del calcio”.



Il campione del mondo poi si è soffermato sulla situazione della Juventus, in particolar modo sull’ “evoluzione” europea della squadra bianconera: “Vincere aiuta a vincere, in più la Juventus ha dei grandissimi valori all’interno dello spogliatoio. Pensavo avesse la pancia piena, invece non molla un centimetro e in Europa sta dimostrando di competere con le migliori. In questi tre anni ha cambiato mentalità anche in Champions”.