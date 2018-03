I risultati sono arrivati e a giorni si attende la fumata bianca per una notizia che ormai è nell’aria da tempo: dopo aver risollevato il Milan, Rino Gattuso si avvia a essere confermato sulla panchina dei rossoneri. I rumors dicono che la giornata giusta per l’annuncio potrebbe essere giovedì. In attesa dell’ufficialità, Ringhio ha già conquistato il rinnovo sulla lavagna dei bookmaker: nella scommessa sull’allenatore del Milan al prossimo 31 luglio, aperta da Sisal Matchpoint, il tecnico calabrese è praticamente senza rivali. La sua quota è fissata a 1,20, in netto calo rispetto a quando Gattuso è arrivato sulla panchina del Milan, a fine novembre: all’epoca la conferma era data a 3 volte la scommessa. Nessun altro, al momento, può vantare una quota così bassa: quella di Antonio Conte, il più vicino, è salita da 2,50 a 9,00 nelle ultime settimane, mentre per Roberto Mancini si arriva a 16,00. Carlo Ancelotti è in odore di Nazionale e piazzato a 33,00 assieme a Clarence Seedorf, mentre la quota più alta in assoluto è su Gian Piero Ventura, dato a 100.