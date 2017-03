Intervenuto ai microfoni di Sky Sport assieme all’ex compagno di nazionale Alex Del Piero, Gennaro Gattuso ha raccontato un divertente retroscena sulla loro carriera azzurra: “Del Piero non aveva paura, anzi. Agli europei o ai mondiali chi non giocava faceva partite amichevoli per mettere minuti nella gambe", ha detto Gattuso. "La classica partitella con le squadre giovanili, coi ragazzini. Una volta lui (Del Piero ndr) era incazzato perché non giocava titolare e dava di quelle randellate.... Contro il Giappone c'erano questi giapponesi di un metro e venti e Del Piero li distruggeva e io a dirgli: 'oh sta calmo che gli fai male". "Quella fu abbastanza comica effettivamente", ricorda, divertito, Del Piero.