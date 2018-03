Gennaro Gattuso ha analizzato in conferenza stampa il successo in rimonta sul Chievo Verona. Ecco le parole dell’allenatore del Milan: “Cosa ho detto ai ragazzi in mezzo al campo? Che ci vediamo mercoledì e che devono riposarsi e godersi le loro famiglie. Stiamo stringendo i denti perché abbiamo dato tantissimo a livello fisico; qualcuno è acciaccato, ma c’è molta disponibilità da parte di tutti. Sapevo che ci sarebbe stata molta fatica. La sosta cade a fagiolo. Oggi sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice. L’avevo già detto”.



​KALINIC - "Non porto rancore nella mia vita, domani è un altro giorno. C’è disponibilità e apertura da parte mia, del mio staff e dei compagni. Ho sempre detto ai miei giocatori di vedere professionalità, senso di appartenenza e voglia. Quando non vedo questo prendo delle decisioni, indipendentemente da chi sia, perché non voglio perdere la credibilità nei confronti dei miei ragazzi. Non voglio vedere gente con il freno a mano tirato. Preferisco che non si alleni se sente che non è giornata".



ANDRÈ SILVA – "È un ragazzo di una professionalità incredibile. Non si ferma mai. Chiede a me al mio staff delle sedute di tiri e atletica. Gli sta girando bene ma ha grandi margini di miglioramenti. Ha una classe incredibile. In allenamento fa cose straordinarie. Sta migliorando per esempio in fase di pressing. Prima faceva il solletico agli avversari, ora ci va con forza. Gli avevo chiesto il veleno e ora lo sta facendo”.

RIGORISTA - "Kessie ha sbagliato il primo rigore. I rigoristi sono lui e Rodriguez".

RINNOVO – "Non c’è nessun appuntamento. La società sa con chi deve parlare. Ora la mia priorità è vincere le partite e recuperare i giocatori. Non vedo la necessità di tutta questa fretta. Nè io, nè Fassone, nè Mirabelli scappiamo via. Ho un altro anno di contratto, ce l'ho a pochi soldi ma ce l'ho (ride, ndr)".



TEAM MANAGER ROMEO – "Volevo spaccargli il telefono, poi glielo ricompravo (sorride, ndr). Mi dicevano che mancavano 2 minuti, poi 3, stavo impazzendo. Se mi dava il telefono glielo spaccavo per terra".



INTERVALLO – "Sappiamo che non possiamo sbagliare per provare a qualificarci per la Champions. Venerdì abbiamo fatto pochissimo, essendo tornati alle 6 del mattino da Londra. Ieri l'abbiamo preparata non come piace a me, con la paura di perdere qualche giocatore. Ne abbiamo tanti con piccoli acciacchi. Rodriguez si sentiva il flessore in fiamme e ha rischiato. Oggi ho visto una squadra che voleva vincere a tutti i costi".



MUSACCHIO – "Mi ha emozionato. Non è contentissimo. Ho preferito Zapata e non lui anche oggi. È un sudamericano di quelli veri, è uno che nello spogliatoio si comporta da leader e non fa passare mai nulla. Sono i giocatori che piacciono a me. Si merita tutte le cose migliori al mondo, è uno che ti parla in faccia. Sono gli atleti e gli uomini che piacciono a me".



ORARIO DERBY – "Ci mettiamo la maglia, la prepariamo e la giochiamo. Non posso commentare queste cose, che non dipendono da noi".