Il Milan continua il proprio percorso di avvicinamento alla sfida che domani sera vedrà i rossoneri ospitare a San Siro la Sampodria e la conferenza stampa della vigilia di Gennaro Gattuso non è servita a chiarire il più importante dubbio tattico in vista della gara. Sì perchè l'allenatore calabrese è costretto per la prima volta in stagione a fare a meno dello squalificato Franck Kessie. Locatelli o Montolivo, col primo favorito, prenderanno il suo posto, con Gattuso che, però, ha voluto lanciare un messaggio netto in ottica mercato.



MESSAGGIO A MIRABELLI - Parlando dell'assenza del centrocampista ivoriano, infatti, Gattuso ha sottolineato il cambio di idea sul mercato soprattutto a centrocampo. Se a gennaio Gattuso non aveva chiesto rinforzi al ds Mirabelli in vista del mercato di giugno l'allenatore si aspetta uno sforzo proprio nel ruolo di Kessie: "Non abbiamo un giocatore con le caratteristiche di Franck, lo sapevamo anche col mercato aperto. Per ora fiducia ai ragazzi che sono rimasti qua".



I NOMI - Un messaggio che il ds Mirabelli conosce bene e non è un caso che in ottica mercato i giocatori più seguiti dal Milan siano tutti centrocampisti centrali o meglio mezzali. Karim Demiraby dell'Hoffenheim è uno dei preferiti, ma il costo è al momento troppo elevato. Mousa Dembelè, protagonista con il Tottenham contro la Juventus, ha il contratto in scadenza a giugno 2019 ed è stato più volte proposto anche se l'ingaggio richiesto è impegnativo per il bilancio rossonero. E infine ci sono i due dell'Udinese, Jakub Jankto e Seko Fofana più abbordabili anche dati gli ottimi rapporti con agenti e club friulano.