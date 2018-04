L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il derby di ieri sera tra Milan e Inter e spiega come Gattuso abbia scelto volontariamente di aspettare i nerazzurri. Un'umile presa di coscienza da parte dell'allenatore rossonero, che ha compreso come i suoi stiano attraversando un periodo di calo di forma.



“Con un’organizzazione e una tattica meglio definita di quella rossonera, e più ritmo, l’Inter arriva sempre prima sul pallone e chiude gli avversari. Ma attenzione: anche per scelta dello sfidante. Gattuso infatti è un saggio mediano che s’è reso conto del calo fisico dei suoi e non può chiedere troppo. Sceglie così una formula ben coperta, con il 4-3-3 offensivo che ripiega in un 4-1-4-1 basso: nel quale Montolivo, al posto dello squalificato Biglia, deve sostenere il pressing di Rafinha e può impostare poco, ma lotta sempre. Milan chiuso, corto e palla lunga per Cutrone, in versione «contro tutti». Se Skriniar sa fare meglio, Miranda è implacabile: il duello con il ragazzino è una delle cose più belle della serata (e la rovesciata in gol, annullata per fuorigioco, fa ripensare alla meraviglia di CR7 il giorno prima)”.