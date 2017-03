Per anni patron del Bologna, oggi Presidente Onorario, Giuseppe Gazzoni Frascara è tornato a parlare a Radio Blu anche in relazione al suo rapporto con i Della Valle, reso burrascoso da Calciopoli: "Ho mezza famiglia viola, ma ricordo sempre partite corrette con la Fiorentina. Ci furono degli incidenti fra tifosi prima della mia gestione, ma ricordo sempre delle belle partite. Con la proprietà non ho un buon rapporto purtroppo. Eravamo amici con i Della Valle, ma poi sono partite le cause, vediamo cosa diranno i giudici. Io son fiducioso, però invecchio".