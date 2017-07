FANTACALCIOMERCATO

"Speriamo che sia l'ultima partenza", "Non lo so". Lo scambio di battute social di pochi giorni fa tra Kevin Strootman eha spaventato i tifosi della: tra il serio e il faceto infatti la situazione del centrocampista belga è delicata e gli ultimi sviluppi, mancati, sul rinnovo non fanno altro che aumentare i pericoli di un nuovo addio alla famiglia giallorossa.Adeguamento e prolungamento, due punti sui quali il Ninja e la società sembravano aver trovato un'intesa: da 3,2 a 4 milioni di euro netti a stagione (5 raggiungibili con i bonus) e contratto fino al 2021 (un anno in più rispetto a quello attuale), questi i termini sui quali si discute da un anno. Tuttavia, come evidenzia La Gazzetta dello Sport,C'è chi è pronto ad approfittare di un'eventuale rottura tra Nainggolan e i giallorossi, soprattutto in: Salah ci aveva scherzato ("Ora tocca Radja"), ma l'egiziano passato al Liverpool non è andato troppo lontano dalla realtà, con le sirene inglesi che si fanno sempre più insistenti. Non sono le uniche però, perché anche l'continua a monitorare attentamente la situazione: se il rinnovo dovesse tardare ancora i nerazzurri potrebbero inserirsi e con un'offerta da 50 milioni di euro convincerebbero la Roma per lo meno a sedersi al tavolo delle trattative. Il gelo tra i giallorossi e Nainggolan, l'Inter spera ancora.