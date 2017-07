FANTACALCIOMERCATO

L’affare si è interrotto quando i bianconeri hanno chiesto alla Sampdoria di rivedere i termini dell’accordo in seguito alle visite mediche che hanno evidenziato la non idoneità (temporanea) agonistica dell’attaccante.alla ricerca di maggiori garanzie sul buono stato di salute dell’attaccante ceco.Uno stallo nella trattativa che ha immediatamente allarmato l’Inter. I nerazzurri hanno voluto vederci chiaro, chiedendo a Romei e Osti se ci fossero i margini per poter rientrare in gioco.ancora intenzionato a raggiungere la Juventus.L’attaccante ceco vuole i bianconeri e di questo ha informato la Samp, che ovviamente non l’ha presa bene. Ferrero non ha alcuna intenzione di scendere a patti con la Juventus, ancor meno se “costretto” dalla volontà di Schick, incurante di quelli che sono i patti economici tra le parti.