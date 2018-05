Nuovi e pesanti guai per Genny a' carogna. Il pm della Procura di Napoli, Francesco De Falco, ha presentato una richiesta di 20 anni di carcere per Giuseppe De Tommaso, noto come Genny 'a carogna, con l'accusa di essere il capo di un cartello di narcos dedito allo spaccio internazionale tra l'Olanda, la Spagna, l'Italia e il Sudamerica. Il capo ultrà del Napoli era stato protagonista della trattativa per far interrompere la finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina il 3 maggio 2014 nelle immediate ore successive all'omicidio di Ciro Esposito.