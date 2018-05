Tra i molti aspetti sui quali Davide Ballardini dovrà lavorare in vista della prossima stagione la guida del Genoa c'è anche la gestione dei tanti ragazzi tesserati con la squadra rossoblù ma attualmente girati in prestito ad altri club.



Come spiega bene questa mattina Il Secolo XIX sono addirittura 30 i giocatori che il club più antico d'Italia ha mandato in giro per l'Italia e per l'Europa per farsi le ossa. Ovviamente non tutti faranno parte della prossima rosa del Grifone ma alcuni di loro potrebbero tornare utili alla causa. Ragazzi come Riccardo Improta, Raul Asencio e Leonardo Morosini che hanno saputo mettersi particolarmente in mostra quest'anno in Serie B con le fila di Bari e Avellino tanto da meritarsi pubblici elogi da parte dello stesso presidente Enrico Preziosi e che potrebbero essere aggregati alla prima squadra nel raduno estivo di Neustift per essere valutati con attenzione da Ballardini e dal suo staff.



Sempre restando in cadetteria, sotto la lente del tecnico romagnolo potrebbero inoltre finire anche i due esterni Paolo Ghiglione della Pro Vercelli e Andrea Beghetto del Frosinone e non è escluso che almeno ad uno dei due possa essere concessa un'opportunità di restare a Pegli.



Stessa situazione, un po' a sorpresa, anche per il 24enne francoserbo David Milinkovic, autore di una grande stagione di Scozia con l'Heart of Midlothian. Anche per lui dopo tanto girovagare potrebbe essere giunto il momento di giocarsi le sue possibilità in maglia rossoblù. Cosa invece non dovrebbe essere riservata ad altri espatriati come i polacchi Bartosz Wolski e Petar Brlek e all'argentino Thomas Rodriguez.



Tornando in Italia poche possibilità di riscatto le avranno altri protagonisti dell'ultimo campionato di Serie B, come Davide Brivio, Riccardo Fiamozzi e Nikola Ninkovic, tutti reduci da esperienza poco positive non le maglie di Entella, Pescara ed Empoli.