Sembra esserci un invisibile filo che in qualche modo lega il destino di Pietro Pellegri, l'astro nascente del calcio italiano, a Roma.



Le tappe più significative della fin qui breve ma fulminante carriera del giovane bomber del Genoa hanno infatti tutte in qualche modo a che fare con la Capitale.



A cominciare dal primo suo gol in Serie A, arrivato lo scorso 28 maggio all'Olimpico contro i giallorossi nel giorno del Totti Day. Una progressione potente nella vasta prateria della metà campo romanista, culminata con un destro fulmineo che ha bruciato le manone di Szczesny dopo aver resistito al tentativo di disarcionamento operato da Manolas.



Ma anche la prima doppietta messa a referto nel calcio dei grandi quella di domenica contro la Lazio, peraltro coincisa con le prime reti segnate nello stadio amico di Marassi, ha avuto come vittima una compagine capitolina, seppur con colori diversi.



Forzando un po' la mano si può infine trovare un nesso tra il sedicenne di Pegli e la Città Eterna anche nella data storica del suo debutto nella massima serie. Entrando in campo nel finale di Torino-Genoa dello scorso 17 dicembre, Pellegri ha infatti eguagliato il record di calciatore più giovane a giocare in Serie A. Primato condiviso con Amedeo Amadei, uno degli uomini simbolo, guarda caso, proprio della storia della Roma.