Uno in difesa e uno in attacco: sono questi i dubbi con cui Davide Ballardini si appresta a schierare il suo Genoa questa sera allo Juventus Stadium.



DIFESA - Nel reparto arretrato il tecnico romagnolo deve fare i conti con la squalifica di Zukanovic, titolarissimo sulla sinistra del suo tridente arretrato. Due le opzioni per sostituirlo. Quella più naturale vedrebbe l'inserimento di Santiago Gentiletti, il quale tuttavia non gioca una gara dal primo minuto da metà settembre. Dopo la sciagurata prestazione offerta contro la sua ex Lazio l'argentino è diventato un vero e proprio desaparecido prima con Juric, poi con Ballardini. In questi quattro mesi per lui ci sono state appena due apparizioni in coppa, l'ultima delle quali esattamente un mese fa proprio in casa dei Campioni d'Italia. Gentiletti è oltretutto sul piede di partenza e schierarlo questa sera potrebbe essere un rischio troppo elevato. Ecco perché Ballardini starebbe pensando alla possibilità di inserire il sempre positivo Biraschi sul centro-destra dirottando dalla parte opposta Armando Izzo.



ATTACCO - L'altro dubbio di formazione riguarda il tandem offensivo ed in particolare chi affiancherà Adel Taarabt là davanti. In corsa per una maglia sono addirittura in tre: Galabinov, reduce dal gol vittoria contro il Sassuolo di due settimane fa, Pandev, partner privilegiato del marocchino in questi due mesi di gestione Ballardini, e Lapadula, che al momento appare in vantaggio sui due compagni. Per il resto solito 3-5-2 con Spolli e Izzo davanti a Perin, Laxalt e Rosi sulle fasce, Bertolacci, Veloso e Rigoni ad agire nel mezzo.