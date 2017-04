Ogni bambino sa che le caramelle possono fare molto male.



Da oggi anche la dirigenza del Genoa è conscia di quanto un pacchetto di dolci confettini possa causare seri danni, non di salute però ma economici. Almeno in questo caso.



Il giudice sportivo ha infatti condannato la società rossoblu a pagare una multa di 7 mila euro a causa di quanto accaduto sabato scorso negli istanti finali della sfida di Marassi tra il Grifone e la Lazio. Il Genoa è stato punito per responsabilità oggettiva in quanto, come si legge nel comunicato ufficiale "alcuni suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, hanno lanciato un pacchetto di caramelle in direzione dell'Arbitro, colpendolo, senza apparenti conseguenze".