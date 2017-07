Il nuovo Genoa comincia a prendere forma.



Dopo oltre un mese di immobilismo pressoche totale, ieri le acque del mercato rossoblu hanno cominciato finalmente ad agitarsi. Proprio nel giorno che precede il raduno della squadra, previsto per questa sera alle 18, la società di Villa Rostan ha messo a segno ben tre operazioni. Una in uscita, il passaggio in prestito di Andrea Beghetto al Frosinone, e due in entrata. All'acquisizione del centravanti bulgaro Andrey Galabinov, giunto in città per sostenere le visite mediche preliminari alla firma del contratto, in serata si è aggiunta a sorpresa anche quella del difensore bosniaco Ervin Zukanovic, proveniente dalla Roma.



L'ex giallorosso arriva in rossoblu con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto ad un milione e duecentomila euro.



Perno difensivo della Bosnia, il duttile 30enne può giocare praticamente in tutti i ruoli della linea arretrata, agendo sia come centrale che come esterno di sinistra. Forte nei duelli aerei, Zukanovic vanta anche buone doti balistiche che spesso lo portano ad impostare il gioco o ad incaricarsi della trasformazione dei calci di punizione.



Per lui l'arrivo al Genoa rappresenta un ritorno nel capoluogo ligure. Nella prima parte della stagione 2015-16, infatti giocò per sei mesi alla Sampdoria, prima di essere acquistato dalla Roma nel gennaio 2016. Anche la sua permanenza nella Capitale durò però solamente un semestre, visto che la scorsa estate fu girato in prestito all'Atalanta, dove nell'ultima annata ha collezionato 19 presenze.



A portarlo in Italia, dopo le precedenti esperienze in patria, in Austria, in Germania e in Belgio, fu il Chievo nel giugno 2014. In veneto Zukanovic disputò una grande stagione, mettendo a segno la sua prima rete in gialloblu proprio contro il Genoa, tanto da attirarsi le attenzione di Roberto Mancini che nell'estate successiva provò a portarlo all'Inter venendo però anticipato dalla Sampdoria.



Ora per lui una nuova occasione in riva al Mar Ligure.