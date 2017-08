Slittata ad inizio settembre, dopo la chiusura del mercato estivo, la cessione del Genoa dalle mani di Enrico Preziosi a quelle della cordata internazionale capitanata da Giulio Gallazzi potrebbe in realtà ricevere un'accelerata già nei prossimi giorni.



Ne è convinta la Gazzetta dello Sport che, pur senza rivelare ulteriori particolari, parla apertamente questa mattina di novità in arrivo per la prossima settimana.



A testimonianza di quanto la trattativa tra il re dei giocattoli e quelli dei fondi finanziari sia ancora viva, ha contribuito la presenza ieri sugli spalti del Bacigalupo di Savona, dove si è svolta l'amichevole tra il Genoa e gli olandesi dell''Hereenveen, di Beniamino Anselmi, l'uomo deputato a divenire il prossimo presidente rossoblù in caso di cessione del Grifone.