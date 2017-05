Non basta la smentita di Enrico Preziosi per spegnere le voci attorno al possibile acquisto del Genoa da parte dell'ex presidente di Cagliari e LeedsA rinfocolare l'ipotesi di un passaggio di mano della società ligure all'imprenditore sardo ci pensa oggi il suo legale e consigliere personale, Bruno Ghirardi. Intervistato da Repubblica-Genova, l'avvocato ha confermato gli ammiccamenti di Cellino verso il Grifone, giustificando le parole di Preziosi: "E' normale che abbia smentito, sarebbe stato strano il contrario".L'avvocato bresciano ha tenuto a specificare che, dopo i guai giudiziari del passato, ora sulla testa del suo amico ed assistito non grava alcuna pendenza legale: "Intanto si deve partire da un punto tutt'altro che irrilevante, ovvero la assoluzione definitiva da parte della Cassazione per non aver commesso il fatto. Per Cellino è la fine di vent'anni di supplizio. Ora è pronto ad una nuova avventura in Italia. Ha liquidità e competenza, ci sta che tanti lo cerchino. La lista è lunga e c'è certamente anche il Genoa. Anzi diciamo che per prestigio ed importanza il Genoa è la numero uno- E poi con Preziosi troverebbero l'accordo in mezzora. Non ci sarebbe bisogno neanche di una due diligence".Dopo aver ceduto il Leeds, la squadra inglese presieduta per tre anni, Cellino nelle scorse settimane sembrava sul punto di acquistare il Brescia. Ora però, sempre secondo Ghirardi, il suo obiettivo potrebbe cambiare: "Il Genoa lo intriga tantissimo, ci sta pensando seriamente. Ma rispetto a Brescia l'impegno, e non solo dal punto di vista economico, è nettamente superiore. La sua dovrà essere anche una scelta di vita. Se viene a Brescia può vivere a Milano con la famiglia. Se prende il Genoa è chiaro che non può fare il pendolare. Perchè Cellino è uno che sta sempre sul pezzo, non gli piace delegare".Anche l'eventuale accoglienza negativa che il popolo rossoblu potrebbe riservare all'ex numero uno cagliaritano non sembra essere un problema: "Saranno i risultati a giudicarlo - incalza Ghirardi - A Leeds ha fatto un miracolo: in due anni ha portato in pareggio una società che aveva 24 milioni di sterline di debiti".Insomma per Ghirardi puntare sul Genoa sarebbe una scelta vincente: "Il mio consiglio spassionato? Vai al Genoa".