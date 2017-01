La ricerca del Genoa di un centrocampista che permetta a Juric di tamponare l'emorragia di cui soffre il Grifone in mezzo al campo, riporta di moda un nome già circolato nelle scorse settimane: quello di Oscar Hiljemark.



Lo svedese del Palermo è da tempo sul mercato e su di lui si sono mosse negli ultimi giorni sia il Torino che soprattutto la Dinamo Kiev. Proprio il trasferimento in Ucraina sembrava essere ormai ad un passo, quando il 24enne ha saputo del rinnovato interesse del Genoa. Ipotesi che il ragazzo prediligerebbe poiché gli consentirebbe di rimanere in Italia.



Già nelle scorse settimane c'era stato un ammiccamento tra la società di Enrico Preziosi e l'ex capitano dell'under 21 svedese ma la trattativa non entrò mai nel vivo anche per la decisione del Genoa di prendere in prestito Danilo Cataldi dalla Lazio. Ora, però, proprio l'infortunio del laziale costringe il Grifone a ritornare con urgenza sul mercato e nei desideri di Ivan Juric Hiljemark sarebbe preferito all'atalantino Carlos Carmona, l'altro nome caldo presente sui taccuini rossoblu.