La preannunciata contestazione organizzata questo pomeriggio dagli inferociti tifosi del Genoa davanti al centro d'allenamento dei rossoblu a Pegli andrà in scena senza che ad assistervi vi siano i diretti interessati.



Proprio alla luce del comunicato diffuso ieri dalla Gradinata Nord, nel quale si annunciava la protesta, la società ha infatti deciso di anticipare di due giorni la partenza della squadra per Milano, dove sabato sera il Grifone affronterà il Milan nell'anticipo della 28^ giornata di campionato. "Siamo costretti ad andar via da casa nostra per evitare le contestazioni di questi signori": ha spiegato ieri sera Enrico Preziosi a Telenord.



Nessun giocatore pertanto potrà essere bersagliato da fischi, urla ed insulti da parte dei sostenitori rossoblu, che nonostante tutto si ritroveranno comunque davanti al Signorini alle 14. Ed è presumibile che l'eco della contestazione sarà talmente forte da arrivare fino in Lombardia.