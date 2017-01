Il Genoa ha l'accordo per Montoya, centrocampista argentino classe '93 del Rosario Central (costerà sui 5 milioni di euro), in arrivo in Liguria in estate. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport e in vista della prossima stagione, nella corsa a Bisoli (Brescia) il Genoa sorpassato dal Cagliari, vicino al giovane difensore Miangue in prestito dall’Inter.