Inaspettatamente è diventato uno dei personaggi della settimana, almeno a Genova.



La sua decisione di non seguire il compagno lavorativo di sempre Andrea Mandorlini sulla panchina del Genoa, per lui sampdoriano doc, ha fatto parecchio notizia.



Ora a prendere la parola è lo stesso Enrico Nicolini che intervistato dall'edizione genovese di Repubblica, ha detto la sua sull'approdo dell'ex tecnico del Verona al Grifone: "Sono sicuro che farà bene - ha raccontato il Netzer di Quezzi - lo conosco da 36 anni, siamo quasi fratelli. E' un grande lavoratore, sempre sul pezzo. Con la squadra instaura un buon rapporto. E' leale e questo i giocatori l'apprezzano: pane al pane e vino al vino.

Tratta vecchi e giovani alla stessa maniera, nello spogliatoio non va figli e figliastri. E' uno tranquillo, una brava persona. E' vero, pensa soprattutto al lavoro, forse non sarà un compagnone ma non è nemmeno cupo come lo vuol fa passare qualcuno".



Nicolini era al fianco di Mandorlini anche in Romania, quando la coppia vinse in un solo anno campionato, Coppa e Supercoppa nazionale alla guida del Cluj: "Abbiamo fatto il triplete come Mourinho - prosegue l'ex mediano di Ascoli e Samp - in trasferta a Craiova, a tre giornate dalla fine, è stato il suo capolavoro tattico: noi lottavamo per il titolo, loro per non retrocedere. Dopo dieci minuti siamo 2-0 per loro e abbiamo anche un espulso. Mandorlini allora è passato al 3-4-2 mettendo insieme cinque giocatori super-offensivi. Roba da strappargli il cartellino, ma è finita 3-2 per noi con il gol decisivo al 91'".



Nicolini infine tranquillizza tutti quei tifosi che hanno storto il naso di fronte all'arrivo del tecnico romagnolo: "Nel calcio contano i risultati. Se vinci la gente si dimentica di tutto".