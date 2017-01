Stretta finale del Genoa per regalare a Ivan Juric un nuovo difensore.



Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, la società rossoblu avrebbe convinto il Lens a liberare subito il difensore 24enne Loick Landre.



La trattativa tra il club francese e quello ligure, instaurata già da qualche giorno, sembrava potesse concretizzarsi per la prossima estate, invece un po' a sorpresa il Genoa avrebbe deciso di accorciare i tempi portando subito il ragazzo sotto alla Lanterna.



Una mossa non preventivata visto che proprio il reparto difensivo in questo momento sembra essere quello che regala maggiori sicurezze e garanzie ad un Juric che invece necessiterebbe di rinforzi soprattutto a centrocampo.