Salutando il Genoa qualche giorno fa, squadra della quale è stato capitano negli ultimi tre anni, Nicolas Burdisso l'aveva detto: "Il mio è un addio al Grifone non all'Italia'.



Nonostante le molte voci, soprattutto in patria, che lo vorrebbero prossimamente accasato al Boca Juniors, club che lo lanciò nel calcio professionistico, il difensore argentino vorrebbero infatti continuare a calcare i campi della Serie A, almeno per un altro anno.



Un'ulteriore conferma sulla volontà di Burdisso è arrivata ieri per bocca sul suo procuratore Fernando Hidalgo: "In Italia ci sono tre club che lo vogliono - ha affermato l'agente all'emittente argentina Radio Continental - per ora stiamo discutendo con uno solo un contratto possibilmente biennale. Anche per esigenze famigliari, preferiamo restare in Italia o comunque muoverci nel mercato europeo“.





Hidalgo ha poi svelato come Preziosi abbia cercato di legare ulteriormente il suo assistito al Genoa, proponendogli un ruolo per il post-carriera: "Ha sofferto molto nell’ultimo anno al Genoa - ha proseguito Hidalgo - ha rifiutato un rinnovo contrattuale di due anni con la possibilità di restare in società con un ruolo da dirigente, tipo Zanetti nell’Inter“.



Infine un chiarimento anche sul possibile approdo futuro al Boca Juniors dell'ormai ex capitano rossoblù: “Poteva tornare un anno ma non si è fatto niente: perché dovremmo farlo ora? Non credo che le cose siano cambiate, conosco Burdisso da tanti anni e ho una grande amicizia con lui: la mia sensazione è che il Boca non lo cerchi e lui non cerchi il Boca“.