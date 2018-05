Il ritorno di Mimmo Criscito al Genoa è ormai cosa fatta. L'ennesima conferma ad un affare che lo stesso Enrico Preziosi ha già corroborato negli scorsi giorni arriva anche dalle parole dell'agente del giocatore: "Criscito dovrebbe andare al Genoa, aspettiamo l'ufficializzazione da parte del club - ha dichiarato Andrea D'Amico a Radio Rai - Ho visto dichiarazioni del presidente ma faccio finta di non sapere niente. Mimmo Ha il desiderio di tornare nella città che lo ha lanciato nel grande calcio ma i motivi li spiegherà lui al momento opportuno".



D'Amico è poi intervenuto anche sui possibili cambi di panchina che potrebbe condizionare il prossimo mercato: "E' un domino. Gli allenatori importanti sono come i calciatori superstar. Se ne muove uno, si muovono tutti gli altri. Vedremo cosa faranno Allegri, le squadre importanti e cosa succederà sulla panchina italiana: dai rumors sembra che Conte abbia finito la sua esperienza al Chelsea ma bisogna vedere i fatti. Sarri è dato in uscita verso il Chelsea, quindi anche il Napoli avrebbe bisogno di un nuovo allenatore. Conte? Ha le carte in regola per cercare di far vincere al Napoli quello che ha già vinto da altre parti".



D'Amico infine traccia le linee degli altri grandi movimenti previsti nei prossimi mesi: "L'Atalanta continuerà fare bene sul mercato mentre il Milan deve fare 2-3 acquisti per tornare quello di una volta. Salah? Se lo chiede una squadra top puo' valere anche 200 milioni. Emre Can? Sembra ormai sia della Juve, che cercherà di rafforzare i punti più bisognosi o per raggiunti limiti di età".