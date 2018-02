Cercato dalla Roma a gennaio, Laxalt è rimasto a Genoa, risultando l'uomo in oiù in queste ultime due uscite. Del futuro dell'ex Inter ha parlato Vincenzo D'Ippolito a RMC Sport: : "È un ragazzo con grandi valori che vuole emergere. È un po' in ritardo, perchè già da un paio d'anni avrebbe potuto calcare grandi palcoscenici. La sua peculiarità è la resistenza, sembra non accusare la fatica. Il futuro sarà tutto suo. Dove andrà? Su di lui ci sono interessamenti importanti. Ballardini lo conosco bene e non si discute, a Bologna non lo faceva mai giocare e invece adesso è sempre titolare. Roma? È stata solo una chiacchierata, niente di più. Peres ha detto fin da subito che non si sarebbe mosso dalla Capitale. Invece in estate è stato molto vicino all'Atalanta, che l'aveva scelto per sostituire la possibile cessione di Spinazzola alla Juventus".