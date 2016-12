Laxalt, esterno del Genoa, piace alla Roma. Non arriverà, però a gennaio, come dichiara il suo agente a forzaroma.info: "Piace alla Roma, lo stanno seguendo ed è un giocatore che piace. Stiamo sempre in contatto, parliamo, chiacchieriamo, facciamo, sappiamo. Per ora non c’è nulla di concreto, ma è un giocatore che piace. Il discorso è per giugno, perché ormai il Genoa ha già venduto Rincon e Pavoletti e non credo che lo voglia vendere per adesso. Se Diego gradirebbe la Roma? Sicuramente, il ragazzo sta facendo bene e aspira a migliorare. Meglio della Roma è difficile trovare".