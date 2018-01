Da qualche settimana il Genoa ha drizzato le antenne sul talentuoso portiere del Bari Alessandro Micai.



Il 24enne lombardo, autore di una grande stagione con i galletti, potrebbe essere uno dei prossimi difensori della porta rossoblù nel caso uno tra Perin e Lamanna, come appare sempre più probabile, dovesse salutare la Lanterna nei mesi futuri.



Intervistato da tuttocalciopuglia.com, il suo agente, pur confermando la stima nutrita nei confronti del suo assistito da parte di diversi club, smentisce l'ipotesi di un trasferimento già entro la fine del mese in corso: "Al momento il mercato dei portieri è bloccato - ha dichiarato Graziano Battistini, tra l'altro ex portiere di Serie A - nel corso della sessione di riparazione non credo che nessun estremo difensore cambierà squadra. Nonostante tutto ha diversi estimatori in giro, in futuro vedremo cosa accadrà”.



Battistini ha dunque tranquillizzato i tanti tifosi del Bari che temevano un addio prematuro da parte del proprio numero 1: “Alessandro ha una continuità di rendimento importante rispetto alla media degli altri estremi difensori. Il ragazzo si trova molto bene a Bari, c’è tanta gente che lo stima oltre che ad essere molto legato alla piazza”