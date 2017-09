Andrea D'Amico, agente di Luca Rigoni, cerca di fare un po' di chiarezza sulla situazione del suo assistito finito ai margini della rosa del Genoa dopo esserne stato uno dei protagonisti più positivi nella passata stagione.



"Juric ha il diritto e la responsabilità di decidere se farlo giocare o meno - ha detto D'Amico ad Alfredopedulla.com - ma ha il dovere di portargli rispetto professionale e umano almeno pari a quello che Rigoni ha avuto per lui e per la serietà, la professionalità e l’amore che ha sempre dimostrato per il Genoa".



Il rappresentante del centrocampista veneto esclude poi le voci su presunti dissidi tattici tra il giocatore ed il tecnico: "Non ci sono stati screzi di livello tattico, nulla di più falso, sono favole metropolitane perché Luca ha dimostrato di sapersi adattare in qualsiasi tipo di ruolo. Juric può fare le scelte che ritiene, a patto che non lo tratti come un appestato. Rigoni non lo merita e su quest’argomento noi non transigeremo”.