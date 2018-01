Sul campo neutro ad Arenzano, causa indisponibilità del Signorini di Pegli fresco di rizollatura, il Genoa ha quest'oggi ripreso gli allenamenti dopo la settimana di ferie seguita all'importante successo sul Sassuolo dello scorso 6 gennaio.



Tra i presenti della prima seduta in previsione della sfida di lunedì sera in casa della Juventus c'era a sorpresa anche Ricardo Centurion, nei giorni scorsi dato ad un passo dal trasferimento al Malaga. L'indiscrezione dalle ultime ore che vedeva il prestito in Spagna sul punto di saltare prende dunque sempre più piede.



Molti invece i giocatori che non hanno preso parte all'allenamento. Oltre al partente Palladino, il cui accordo con lo Spezia è ormai questione di ore, hanno svolto lavoro differenziato a Pegli anche gli acciaccati Rossi, Migliore, Veloso, Spolli, Lapadula e Rigoni. Per tutti il tempo per recuperare in vista del prossimo impegno ufficiale appare comunque più che sufficiente.