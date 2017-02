Seconda giornata di allenamenti per il Genoa che si sta preparando alla gara di venerdì sera in casa del Napoli.



Con Veloso ormai pienamente recuperato, dopo il lungo infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo per oltre un mese e mezzo, Ivan Juric si ritrova alle prese con un altro indisponibile. Oltre allo squalificato Izzo e al lungodegente Perin il tecnico croato dovrà rinunciare contro i partenopei anche a Oliver Ntcham.



Durante la seduta odierna il centrocampista francese ha infatti riportato un edema al bicipite femorale che con ogni probabilità gli costerà la trasferta al San Paolo. Restano invece da valutare le condizioni di Biraschi, sempre più sulla via del pieno recupero, mentre è quasi certa la presenza di Luca Rigoni.



Prima dell'allenamento di oggi, squadra e staff hanno festeggiato Diego Laxalt, che proprio oggi ha compiuto 24 anni.