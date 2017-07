Il Genoa continua la spesa in casa Milan. Dopo il colpo Bertolacci in prestito secco, i liguri ieri hanno trovato l’accordo coi rossoneri per Lapadula che arriva in prestito (2 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 11. La punta firmerà un contratto quinquennale. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la mediana mossa con la Juve per Mandragora. In difesa in pole c’è Goldaniga (Palermo), interessa la giovane punta ex Inter Butic.



La Spal per la porta attende Meret (che prima rinnoverà con l’Udinese), in alternativa Lamanna (Genoa). In mediana si lavora per Aquilani (Pescara), che interessa anche agli stessi rossoblù. Mora ha rinnovato al 2020.