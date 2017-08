Ancora una pista di mercato che porta in Argentina per il Genoa.



Dopo gli acquisti già definiti di Thomas Rodriguez e Ricardo Centurion e quello in dirittura d'arrivo di Esteban Rolon, che entro la fine di questa settimana potrebbe diventare un nuovo giocatore rossoblu, il Grifone avrebbe adesso messo gli occhi sul giovane difensore del Belgrano, Cristian Gabriel Romero detto Guti.



Stando a quanto riporta questa mattina il Secolo XIX, la società del presidente Preziosi avrebbe avanzato un'offerta ufficiale al club argentino per portare in Italia il 19enne difensore centrale nel prossimo mercato invernale.