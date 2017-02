Arrivato in Liguria tra lo scetticismo di molti, ad Adel Taarabt è bastato uno scampolo di partita, quella di domenica scorsa contro la Fiorentina, per scalare subito posizioni nei giudici di tifosi ed opinionisti.



Ma lo sbarco al Genoa del 27enne fantasista marocchino ha attirato attorno ai colori rossoblu l'attenzione di molti sportivi del mondo arabo. Soprattutto dalle parti di Rabat, infatti, si guarda con estremo interesse all'ex giocatore di Milan e Benfica, come spiega al Secolo XIX Abdelmajid Sbaoui, corrispondente di Al-Jazeera Sport in Italia: “In Maghreb c'è grande interesse su Taarabt - conferma il giornalista - perchè la Nazionale marocchina ne ha un gran bisogno. Sappiamo che ha carte da giocare e conosciamo il suo grande talento. Se tornerà quel grande talento che abbiamo visto, anche al Milan, allora siamo che il Genoa e il Marocco ne avranno un grande vantaggio, per la felicità dei tifosi”.

Sbaoui conosce personalmente Taarabt e dopo il suo arrivo al Genoa ha anche avuto modo di parlarci direttamente, rimanendo felicemente colpito dalle nuove intenzioni del trequartista di Fez: “L'ho incontrato a Genova, gli ho parlato e lui mi ha garantito di essere una persona nuova, di avere una grande volontà. Ha avuto traversie complicate, deve ritrovare fiducia e siamo convinti che il Genoa sia la piazza giusta. Lui è rimasto molto colpito dalla storia del club e dalla bellezza della città".



Sbaoui, infine, spiega quanto il Marocco, reduce da una Coppa d'Africa deludente, faccia affidamento sul ritorno a grandi livelli di Taarabt: "Il calcio marocchino ha bisogno di lui, per questo contiamo di seguire le sue partite. Ha un'opportunità importante, ci sono forti possibilità che possa trovare una forte e definitiva nuova partenza”.