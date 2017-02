Ci sarà anche un po' di Genoa nello stage di due giorni indetto dal Ct della Nazionale Giampiero Ventura.



L'ex allenatore di Bari e Torino avrebbe infatti inserito tra i ventidue giovani che martedì e mercoledì prossimo si ritroveranno a Coverciano anche Armando Izzo e Danilo Cataldi.



Per Izzo si tratterebbe della terza chiamata in Azzurro, dopo la partecipazione allo stage pre-Europeo tenuto da Antonio Conte lo scorso maggio e la convocazione di novembre per le gare con Germania e Liechtenstein, nelle quali però il difensore napoletano non scese in campo.



Stesso percorso anche per il centrocampista romano, perno dell'Under 21 ma finora poco più che comparsa nell'Italia dei grandi.