La decisione di Enrico Preziosi di affidare la panchina del Genoa ad Andrea Mandorlini non è piaciuta a gran parte del popolo rossoblu.



Anche i tifosi illustri non fanno eccezione. Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, infatti, pure due celebri genoani come Francesco Baccini e Sandro Giacobbe hanno esternato in questi giorni tutta la propria disapprovazione non solo nei confronti del neo tecnico rossoblu ma soprattutto dei vertici societari.



Dalle frequenze di Radio 19 Baccini ha detto chiaramente che "Mandorlini non mi piace per nulla". Il cantautore ha poi rincarato la dose puntando dritto contro Preziosi: "Penso che il Genoa dovrebbe cambiare presidente - ha detto senza troppi giri di parole - Se per un motivo o per l'altro ti vengono meno Perin, Veloso, Rincon e Pavoletti, l'allenatore ha poche colpe. Più che la squadra noi dovremmo cambiare il presidente che ad ogni mercato smembra. Ma purtroppo nessuno lo può fare visti i debiti. Fossi io il presidente farei un contratto a vita a Gasperini: è un genio del calcio".



Direttamente da Facebook arriva invece lo sfogo di un altro famoso cantante genovese e genoano, Sandro Giacobbe: "Caro Preziosi - ha scritto nei giorni scorsi l'artista sul proprio profilo social - ti ho sempre sostenuto e difeso ma ora ti faccio una domanda: perché far pagare un abbonamento a tutti quei tifosi ammalati di Genoa come me, proponendo a luglio una squadra che puntualmente a gennaio non c'è più? Credo che siamo vicini ad una truffa, è come dire che io pago un biglietto per vedere un concerto di Vasco Rossi e al suo posto mi ritrovo Massimo Di Cataldo...che delusione quelli che giocano con i sentimenti dei tifosi, prendendo amore e passione e restituendo solo ceneri e rottami".