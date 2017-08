Dopo il sondaggio del Sassuolo, risalente a qualche giorno fa, anche il Benevento si starebbe muovendo per arrivare a Davide Biraschi, difensore 23enne del Genoa.



I sanniti, in cerca di rinforzi per la propria retroguardia, avrebbero individuato nell'ex Avellino il profilo ideale da regalare a Marco Baroni. Difficile tuttavia che la trattativa possa concretizzarsi.



Il Genoa, ed in particolare Ivan Juric, credono molto in Biraschi che, soprattutto nei primi mesi della nuova stagione avrà il delicato compito di sostituire lo squalificato Armando Izzo. Inoltre, in casa rossoblù, la coperta difensiva appare già abbastanza corta, senza contare che un altro elemento del reparto arretrato, Ezequiel Munoz, potrebbe presto salutare la comitiva.



L'ipotesi che Biraschi possa lasciare il Genoa appare quindi davvero remota.