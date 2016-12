Gli occhi del Diavolo sul Cholito. Secondo quanto riporta Milannews.it, i rossoneri avrebbero individuato in Giovanni Simeone uno dei possibili rinforzi in attacco per la prossima estate. L'operazione per portare l'attaccante argentino dal Genoa al Milan si concretizzerebbe unicamente in caso di passaggio della società milanese nelle mani dei cinesi. In caso contrario difficilmente i rossoneri avrebbero la forza economica per aggiudicarsi uno dei calciatori più promettenti dell'intera Serie A.