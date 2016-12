Un altro giovane giocatore di Serie B sarebbe finito nel mirino del Genoa in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riporta oggi il Secolo XIX il nuovo possibile obiettivo rossoblu sarebbe il trequartista del Benevento Amato Ciciretti. Il 23enne campano arriverebbe in Liguria nell'ambito dell'operazione che porterá Leonardo Pavoletti al Napoli. Ciciretti, recentemente balzato agli onori delle cronache sportive per la convocazione nello stage azzurro voluto dal Ct Giampiero Ventura, sarebbe già stato opzionato dal club di De Laurentiis che prima di portarlo sotto al Vesuvio vorrebbe però farlo esordire in Serie A girandolo in prestito ad un'altra squadra. In questo caso il Genoa sarebbe la soluzione ideale, anche perché permetterebbe al Napoli di abbassare il costo del cartellino di Pavoletti.