Pur non potendo essendo in campo all'Olimpico, a causa della squalifica che lo terrà lontano dai terreni di gioco fino a metà ottobre, il difensore del Genoa Armando Izzo ha voluto essere ugualmente presente ieri all'ultima gara in giallorosso di Francesco Totti: "Da bambino guardavo le tue partite - ha scritto su Facebook il 25enne napoletano - e sognavo di conoscerti, oggi mi sento onorato e privilegiato ad aver avuto il piacere di giocare contro di te.

Grazie per tutte le magie che nella tua immensa carriera hai regalato a me e chi come me ama il calcio.

Esempio di classe pura,talento,umiltà e tanta umanità.

Oggi sarò anche io allo stadio ad applaudirti.

GRAZIE FRANCESCO TOTTI

