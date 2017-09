Per Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 del Genoa, si stanno muovendo molte big europee. Non solo Inter, Milan e Juventus: il gioiello rossoblù piace anche in Premier League, in particolare a Chelsea, Manchester City, Manchester United e Arsenal. Secondo quanto riportato dal Sun, il club di Preziosi non è tuttavia intenzionato a cedere Pellegri per meno di 45 milioni di euro.