Sono giorni importante quelli che sta vivendo Armando Izzo.

Imputato nel processo per calcioscommesse in corso di svolgimento a Roma, il difensore del Genoa attende con impazienza ed ansia una sentenza, prevista per la prossima settimana, che rischia di troncargli la carriera.



A guardare con interesse ciò che verrà deciso dal tribunale sportivo non sono però soltanto i rossoblu. Le ottime prestazioni mostrate dal numero 5 genoano, anche in una stagione maledetta come quella che sta vivendo il Grifone quest'anno, continuano ad attirare su di lui le attenzioni di prestigiosi club italiani e stranieri.



In particolare Milan e Siviglia sembrano sempre più interessati al 25enne di Scampia, abile nel difendere ma anche nell'impostare l'azione partendo da dietro. La valutazione di Enrico Preziosi si aggira attorno agli otto-dieci milioni di euro, cifra già proposta dagli andalusi la scorsa estate ma rifiutata dal club rossoblu.



Ora però le cose potrebbero cambiare e non è escluso che già a giugno sia Siviglia che Milan possano ritornare alla carica per aggiudicarsi le prestazioni di Izzo, che nel frattempo sta trattando con il Genoa il rinnovo del contratto in scadenza nel 2019.



Tutto però dipenderà necessariamente dalla decisione che nel frattempo verrà presa dalla giustizia sportiva.