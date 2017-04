La dura contestazione che i tifosi del Genoa stanno rivolgendo nei confronti del presidente Enrico Preziosi, trova un inaspettato appoggio anche all'interno della società. Giorgio Guerello, membro del consiglio di reggenza della Fondazione Genoa 1893, si è infatti espresso in questi termini ai microfoni di Primocanale, accusando però più la squadra che la dirigenza: "I tifosi a vedere certi spettacoli è il minimo che siano arrabbiati. Non vedo in questo momento come la squadra possa risollevarsi. E’ praticamente assente per non usare altri termini. L’umiliazione contro l’Atalanta l’ennesima ne è la prova. Servirebbe una squadra più grintosa quantomeno per ricreare un ambiente un pizzico meno esasperato".





Guerello ha poi parlato dell'eventuale ipotesi di cessione della società: “Penso che in questo momento il club sia senza appeal - ha dichiarato il dirigente - però sono convinto che se arrivasse un acquirente potrebbe ripartire da zero e impostare magari un progetto. Preziosi però, non dimentichiamolo, ha portato il Genoa in serie A e fino ad ora ci è rimasto anche se quest’anno dobbiamo pure ringraziare chi sta dietro di noi che non fa punti”.