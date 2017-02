Pavoletti, Rincon ed Ocampos sono stati i pezzi pregiati della rosa del Genoa ad aver salutato il Grifone nella finestra invernale del calciomercato.



Tuttavia assieme a questi tre c'è un altro rossoblu di spicco che è stato nelle scorse settimane ad un passo dall'addio.



Secondo quanto riferisce Il Secolo XIX, qualche giorno fa un non meglio specificato club della Serie A cinese avrebbe chiesto informazioni alla società del presidente Preziosi riguardo a Miguel Veloso. A far tramontare la trattativa sul nascere ci ha però pensato lo stesso regista portoghese, affermando di voler rimanere ancora in Liguria e declinando l'offerta milionaria proveniente da Pechino.



Veloso, tornato al Genoa quest'estate a quattro anni di distanza dalla sua prima esperienza nel Grifone, si è sempre detto molto attaccato ai colori rossoblu ed alla città di Genova, tanto che per riprendere la sua vecchia maglia ha anche accettato di ridursi sensibilmente l'ingaggio. A legare profondamente il lusitano al Genoa c'è poi anche il lungo rapporto sentimentale con la figlia di Enrico Preziosi, Paola, che lo scorso settembre l'ha anche reso padre.



Dopo Kalinic e Cassano, anche Veloso si aggiunge quindi alla lista di chi ha saputo resistere alle milionarie lusinghe provenienti dall'oriente.