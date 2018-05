Cresce l’attesa per il match con la Fiorentina, penultimo in termini di gare interne al Ferraris. A Villa Rostan i giocatori hanno fatto colazione e poi pranzato. In mezzo una seduta mista diretta dal tecnico Ballardini con il suo staff, impegnato anche a preparare i temi da piazzare nelle riunioni con i giocatori, in agenda nei prossimi giorni a cadenza quotidiana. Sul terreno di gioco del ‘Signorini’, Pepito Rossi e compagni sono rimasti a lungo per provare i primi accorgimenti, da approfondire negli appuntamenti rimanenti. Tra riscaldamento, esercizi, partitelle circa un’ora e mezza di programma. Al di là della perdurante indisponibilità di Izzo, Laxalt e Pereira, tutti alle prese con lavoro specifico di riabilitazione, il gruppo si sta preparando ad affrontare con energia questo incontro, con l’obiettivo di consolidare la posizione a centro classifica e raccogliere punti. Venerdì altra sessione a porte chiuse.