Dopo il Premio Manlio Scopigno e la Panchina d'Oro per la Serie B, Ivan Juric è stato insignito ieri di un altro prestigioso riconoscimento, il Fair Play Paride Batini.



Alla premiazione, avvenuta alla Sala Chiamata del porto di Genova, il tecnico croato però non si è presentato, facendosi sostituire dal vice Alberto Corradi: "Ivan avrebbe voluto esserci - ha dichiarato il 'secondo' a Repubblica - ma questa è una settimana di passione. Ogni minuto è importante ed è rimasto a lavorare in vista della partita di domenica contro il Chievo".



​Visibilmente emozionato per l'improvvisa ribalta, Corradi ha poi raccontato le sue sensazioni nell'essere presente all'evento: "Sono felice perché nasco nel mondo dei dilettanti, con tanti qui in Sala ho giocato, e poi in questo posto sono nato e mi sono formato politicamente. Insomma credo di c'entrare qualcosa con questa serata".